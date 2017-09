Mallorca Lliure! es reuneix amb MÉS per Mallorca

La campanya Mallorca Lliure! que advoca per un nou estatus polític per a l'illa, s'ha reunit amb MÉS per Mallorca. La trobada ha estat en el marc de la roda de reunions de la campanya amb entitats, partits i organitzacions.

Tant des de MÉS per Mallorca com des de Mallorca Lliure! s'ha pres la determinació de sumar esforços i traslladar, tant des d'institucions com des dels moviments socials, la necessitat de d'una Mallorca sobirana entenent que és el millor escenari per construir un país just i democràtic, que sigui exemple de llibertats i drets arreu del món.