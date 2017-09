Mitjans de comunicació

La ràdio "100% Catalogne" incrementa l'audiència en un any a Catalunya Nord

En el seu primer any de presència a Catalunya del Nord, l'emissora llenguadociana «100% Catalogne » anuncia una increment de l'audiència. Aquest mitjà de comunicació basats a Aussillon, a l'àrea urbana de Mazamet, al departament del Tarn, supera l'audiència de Ràdio Catalogne Nord (RCN Ràdio). 100% té així 17 700 auditors, contra 15 600 l’any precedent, sota l’etiqueta RCN. Aquesta antiga emissora, fundada a Perpignan el 1982, va ser recuperada pel grup 100% el gener de 2017. La compra va suposar un canvi de programació, fundat en la difusió d'un flux general, batejat «Els èxits i les notícies» acompanyat per breus seqüències realitzades des de Perpinyà. Amb motiu del retorn escolar i social, l'emissora ha reforçat la presència d'informacions territorials, amb cites cada mitja hora entre les 7 i les 9, com també cada hora de 10h i 13h, segons informa La-Clau.net



«Enfortir la presència local per antena»



100% Catalogne es va instal·lar abans de l'estiu prop de la Plaça de Catalunya, a Perpinyà, per mor d'assolir més visibilitat. Properament, l'arribada de nous equipaments haurà d'«enfortir la presència local per antena», asseguren els seus fundadors, Olivier Fabre i Jacques Iribarren. L’aposta és també permetre als «equips catalans» del grup 100% d'«adreçar-se al conjunt dels oients|auditors del gran Sud des de Perpignan, i de fer irradiar el País Català a través de la regió».