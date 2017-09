1-O

La CUP fa arribar els seus anuncis a TV3 i Catalunya Ràdio

En la sessió de divendres passat a la comissió de control, la CUP va demanar a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Núria Llorach, que elaborés el Pla de Cobertura Informativa del referèndum del proper 1 d’octubre, tal com correspon a les seves competències. Aquest pla és el que s’acostuma a fer en totes les convocatòries electorals.

En el desplegament amenaçador que està fent l’Estat, els periodistes poden sentir-se en el punt de mira no tan sols de pressions polítiques que vulguin desprestigiar la seva feina, sinó de persecució judicial. No en va, tant la presidenta com els directors de TV3 i Catalunya Ràdio, Vicent Sanchis i Saül Gordillo, han estat advertits directament pel TSJC amb una notificació confusa relativa a les informacions del referèndum.

La CUP defensa que la millor manera de donar seguretat als professionals dels nostres mitjans públics és mitjançant un Pla de Cobertura Informativa que desplegui el que estableixen la Llei de Referèndum i el Decret 140/2017 de Normes Complementàries, que és la necessitat de garantir el pluralisme i la neutralitat.

Així mateix, tant la Llei com el Decret estableixen espais gratuïts de publicitat que han de permetre anuncis electorals dels partits i les entitats. Avui mateix la CUP ha lliurat els seus anuncis al Consell de la CCMA i a les direccions de TV3 i Catalunya Ràdio.

Els nostres mitjans públics són els únics dels quals podem esperar una cobertura normal del referèndum, així com els espais de publicitat electoral. La CUP encoratja a tots els seus responsables enfront les amenaces i la confusió que sembra l'Estat. Per això espera que, començant pel Consell de Govern de la CCMA, s'assumeixin les responsabilitats en favor del dret a la informació del referèndum, donant veu a totes les opcions polítiques.