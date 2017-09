Sanitat

La CUP creu que «és trist i vergonyós» que l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer de Tarragona tanqui per manca de recursos

Donades les notícies publicades, la CUP lamenta «profundament» que una entitat com l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer de Tarragona tanqui per manca de recursos, «donada la seva antiguitat i el fet que va ser pionera a l'Estat espanyol». La formació anticapitalista considera que l'entitat «s'encarrega de fer una feina de què s'hauria d'encarregar l'administració pública». «És trist i vergonyós que una entitat com aquesta hagi de tancar per falta de finançament», conclouen.

Laia Estrada, regidora de la CUP, creu que «l'Alzheimer és una desgràcia» per a les persones i les famílies que ho pateixen i que, així, doncs, «tota ajuda és poca». En relació a l'Ajuntament de Tarragona, creu que el govern «s'hauria d'haver posat a treballar quan van veure que el canvi d'ubicació estava perjudicant els objectius de l'entitat», en relació al seu trasllat al barri de Sant Pere i Sant Pau i al fet que alguns pacients ja no en fessin ús. A partir d'ara, la CUP demana que es revisin els criteris per atorgar les subvencions i que es faci una valoració acurada de l'impacte de l'activitat de cadascuna de les entitats receptores. «No pot ser que una entitat com Mediterrània s'emporti 30.000 euros i aquesta no arribi a 3.000 euros», afirma Estrada.

Per últim, diuen, «a les portes de la República apostem per un model de sanitat pública 100% i unes polítiques de salut preventiva i comunitària en què les entitats del tercer sector no siguin les encarregades de posar pedaços i d'alleugerir l'esforç de les famílies amb menys recursos».