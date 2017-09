Referèndum

La CUP al Camp continua amb la campanya pel referèndum malgrat els impediments

La CUP a les comarques del Camp continua amb els actes de campanya i intensifica la mobilització davant els embats de l'Estat i les dificultats i impediments que ens imposen les diferents administracions. Afirmen que no es deixaran intimidar i que seguiran ferms per l'assoliment dels seus objectius polítics.

Per aquesta setmana hi han programats dos actes territorials a Salou i Vila-Seca, divendres i dissabte respectivament. Aquests compten amb la participació de diputats de l'organització anticapitalista, activistes del món local, i suports internacionals de la resta de l'Estat que venen a defensar i oferir recolzament davant els atacs de la justícia espanyola. Ponents com Nines Maestro de Madrid; Cristóbal García d'Andalusia; l'actual diputat de la CUP-CC Carles Riera, o la portaveu del secretariat nacional Natàlia Sànchez.

S'està convocant i participant en les encartellades populars i totes les mobilitzacions que es generin en resposta als atacs de l'Estat. Animen a tota la població a sortir al carrer per defensar el nostres drets.

Finalment hi ha previst un acte de caire nacional per la setmana vinent a Tarragona. Aquest, el dimarts 26 de setembre, comptarà amb la presència del mediàtic ex-diputat de la CUP-AE David Fernàndez; el suport internacionalista des de Euskal Herria amb la presencia del secretari general de Sortu, Arkaitz Rodriguez; l'actual diputada de la CUP-CC Mireia Vehí; i la portaveu i regidora del grup municipal de Tarragona Laia Estrada.