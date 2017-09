[Manifest #11S2017] EXERCIM LA DEMOCRÀCIA!,Sí a la República Catalana! Sí a la justícia

La Diada Nacional de Catalunya d’enguany té especial transcendència per al futur del nostre país. La proximitat del Referèndum d’autodeterminació de l’1 d’Octubre hi aporta la necessitat de fer una demostració de força per part del moviment de masses independentista, exhibir muscle mobilitzador i radicalment democràtic.

Aquesta capacitat mobilitzadora l’haurem de mantenir en el temps durant els pròxims mesos per a defensar la democràcia i les institucions pròpies davant els previsibles atacs de l’estat espanyol. En aquest sentit, la Intersindical-CSC ens posem a disposició del país per, si fora necessari, convocar una vaga general per defensar la democràcia (motius estrictament laborals no en faltem, pas…).

La Intersindical-CSC apostem obertament per la legitimitat de les demandes d’una part molt important del nostre poble davant una, mal entesa, legalitat que no fa altra cosa que reprimir, generar por, retallar drets i perjudicar els més desafavorits.

L’exercici de la democràcia i la defensa d’aquesta són objectius imperatius en les agendes de les classes populars d’aquest país: la democràcia i la llibertat són especialment cares, s’han d’alimentar, enfortir i defensar. Mobilització i organització populars per dibuixar un futur millors per a les persones que composem aquest país. Mobilització i organització populars com a garanties democràtiques

I, en tant que tot plegat és qüestió de democràcia, és necessari destacar que la immensa majoria de la població del nostre país pertany a les classes populars, a la classe treballadora. La immensa majoria de les persones que es mobilitzen any rere any reclamant la República Catalana són classes populars, classe treballadora. I la Intersindical-CSC tenim l’obligació de ser al costat de la nostra gent.

La República Catalana és l’oportunitat de construir un escenari on la classe treballadora hi tingui capacitat de decisió, es recuperin drets robats i se n’aconsegueixin de nous. Ningú no ens regalarà res, tinguem-ho clar, els treballadors i treballadores d’aquest país haurem d’assolir l’hegemonia durant el Procés Constituent per a poder assolir el canvi necessari per a millorar les nostres vides. I, altre cop, caldrà mobilització i participació.

La Intersindical-CSC, en defensa dels interessos de les classes populars del nostre país, fem una crida a la mobilització massiva el pròxim 11 de Setembre, a la defensa de la democràcia i les institucions catalanes i a expressar de forma inapel·lable a les urnes el nostre Sí a la República Catalana i la justícia social que ha de ser l’eix central d’aquesta.

Visca la Classe Treballadora!

Visca la Terra!

Intersindical-CSC

11 de Setembre de 2017