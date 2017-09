#REFERÈNDUM

Els estibadors no proveiran als creuers enviats per Interior a Barcelona

Els estibadors del Port de Barcelona han decidit en una assemblea extraordinària no proveir de serveis a cap dels dos creuers en els quals s'allotjaran en els propers dies els agents antiavalots de la Policia Nacional enviats pel Ministeri de l'Interior a Catalunya. Les embarcacions van atracar aquest dimecres al Port de Barcelona. Un dels creures que ha arribat a Barcelona en principi havia d'atracar a Palamós però no va rebre el premís d'entrar al port empordanés (de depén de la Generalitat ) tal com havia passat tres dies abans amb el vaixell antirefugiats C-Star que tampoc va poder atracar.



La mesuara ha estat confirmada pels mateixos estibadors a través de les xarxes socials on han argumentat que la decisió s'ha pres "en defensa dels drets civils".