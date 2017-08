Una actriu denuncia que a la pel·lícula "Ligones" es fa mofa d’una violació

Teresa Lozano, actriu que participa en la comèdia espanyola “Ligones” que es va estrenar el passat 28 de juliol, ha renunciat a "promoure o lucrar-se" amb el film a l'entendre que "intenta legitimar conductes violentes amb les dones", entre elles la violació, legitimant-les mitjançant l'humor. En un text escrit a Facebook, Lozano assegura que en "Ligones" hi ha una escena de violació a "una noia inconscient" -que l'actriu explica també a la seva publicació-, ressaltant que "hi ha certs límits que no es poden sobrepassar". Malgrat no descartar la seva "responsabilitat", justifica que la seva entrada en la pel·lícula va ser "d'un dia per l'altre" a l'haver abandonat l'altra actriu protagonista el rodatge, pel que no va poder llegir-se al complet el guió.



En relació a aquesta escena, en la qual un dels protagonistes manté relacions sexuals amb una jove inconscient, Lozano afirma que quan la va veure a la gran pantalla, "no donava crèdit". "Mai vaig imaginar que una comèdia pogués arribar tan lluny. Perquè això no és comèdia, és una barbaritat. Intentar que una violació sigui graciosa és una salvatjada i si una dona està inconscient i només balbuceja, no se la pot tocar". Lozano ha assegurat que va parlar amb el director de la pel·lícula, José Texeira, per mostrar el seu desacord amb aquesta escena, tot i que el realitzador la va defensar amb arguments "vergonyosos". "Em fa pànic pensar que un grup de xavals puguin anar a veure la pel·lícula i pensin que violar una dona inconscient és tenir sexe amb ella, que tenen dret a fer-ho, que no passa res i fins pot ser que ella en gaudeixi".