Fira Tàrrega

La CUP de Tàrrega denuncia un any més els privilegis pels regidors

La CUP de Tàrrega ha tornat a sortejar com cada any durant aquestes dates les entrades pels espectacles de Fira Tàrrega que es reserven de forma gratuïta pels regidors de l'ajuntament. Des de la formació afirmen que “el sorteig anual de les entrades ha estat sempre molt positiu, tant per l’interès mostrat com per l'acte reivindicatiu i de denúncia que aquest suposa”.

Amb aquest acte, juntament amb la renúncia a les veneres de regidor, els pins i les targetes d'aparcament gratuït, els regidors de la CUP renuncien també a 24 entrades (4 entrades dobles per regidor), a triar entre tots els espectacles que ofereix Fira Tàrrega. La formació manifesta la voluntat i la necessitat d'acabar amb aquests privilegis, per eliminar les barreres i distanciaments entre representants i representats alhora que expressa el rebuig a les despeses supèrflues que tot això suposa.

Així mateix manifesten que els regidors ja gaudeixen de la possibilitat de conèixer i apropar-se al funcionament de la fira mitjançant mecanismes que la resta de ciutadans no té, com és l'assistència a la Comissió del Patronat de Fira Tàrrega o bé mitjançant les dues acreditacions per regidor que els permeten poder entrar a l'Espai La Llotja, espai reservat a programadors i altres personalitats.

Finalment, des de la formació es reafirma amb la necessitat de reivindicar i practicar noves formes de fer política i creuen que aquests gestos són importants i imprescindibles en aquest sentit.

Qui vulgui entrar entrar al sorteig ha de seguir els següents passos:

Entrar a la pàgina web (tarrega.cup.cat), anar al peu de pàgina i clicar el botó "Contacta". Omplir els camps corresponents al telèfon i correu electrònic, i al cos del missatge escriure el nom i cognoms i el text "Entrades Fira". Tot seguit enviar.

A tots els inscrits se'ls assignarà un número.