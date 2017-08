discriminació lingüística

L'OCB rebutja "frontalment" la resolució del servei de salut que dispensa l'exigència de coneixement de català

El Butlletí Oficial de les Illes Balears de dia 29 d'agost de 2017, publica la resolució del director general del Servei de Salut, Juli Fuster Culebras, per la qual es dispensa de l’exigibilitat de coneixements de català en els procediments de selecció, provisió i mobilitat corresponents a determinades categories de personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears.

Per l'Obra Cultural Balear aquesta resolució atempta greument contra els drets lingüístics dels catalanoparlants, presenta el català com un inconvenient i no com un avantatge, a més d'establir un greuge comparatiu del tot inacceptable amb altres professionals de l'àmbit sanitari.

Davant aquesta desfeta, l'entitat recorda que els partits que conformen el Govern presidit per Francina Armengol, abans de les eleccions del 2015, signaren públicament el decàleg de l'OCB per recuperar la seguretat jurídica del català, que el govern Bauzá desballestà, i per avançar significativament en la normalització del català. Aquesta resolució, que suposa un claríssim retrocés lingüístic, trenca aquest compromís signat.

D'altra banda, convé insistir en una obvietat que aquesta malaurada resolució passa per alt: els millors professionals públics són aquells més ben preparats per desplegar la seva especialitat laboral i que alhora poden atendre en la llengua pròpia del territori on treballen. Si no és així, els drets de la ciutadania, en aquest cas els lingüístics, no són més que paper banyat.

Per tot això, l'Obra Cultural Balear demana a la Conselleria de Salut que anul·li aquesta resolució del director general del Servei de Salut que lesiona, com s'indica, els drets lingüístics dels catalanoparlants.