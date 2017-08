11 de Setembre

Assaig del signe “+” amb els Sí a Sants de Barcelona

Aquest divendres, coincidint amb la Festa Major de Sants, a les 20:15h es farà l’assaig del signe “+” amb els Sí, on esperen la participació de tots els assistents.

Cap a les 19:00h, tothom està convocat amb el domàs i/o la samarreta del Sí a la plaça Ramon Torres Casanova.A continuació

es farà una caminada pel barri, a l’estil de les que han fet cada divendres a la Plaça de Catalunya. Tornaran a ser al punt de partida a les 19:45h.

Cap a les 20:00h hi haurà unes breus paraules de representants de Sants-Montjuïc per la Independència i del Secretariat Nacional de l’Assemblea Nacional Catalana. A continuació es farà l'assaig. Des prés hi haurà un brindris i un aperitiu per a tothom.