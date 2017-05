cooperativisme

Presentació de l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central al Berguedà.

El proper 5 de junya 2/4 d’1 del migdia a la Cambra de Comerç de Berga.

L’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central és un nou espai de trobada i coordinació que va néixer el gener passat amb l’aposta clara d’impulsar l’economia social i solidària en aquest territori, i crear ocupació estable i de qualitat a partir de la creació de noves cooperatives. El de la Catalunya Central és un dels 10 ateneus cooperatius que s’han creat aquest any 2017 a Catalunya en el marc del programa Aracoop.



L’Ateneu de la Catalunya Central el formen sis cooperatives: Gedi, Frescoop, Sambucus, Dies d’agost, L’Arada i Set-C. També hi figuren com a entitats col·laboradores Coop 57 i diverses administracions locals de les sis comarques de la Catalunya Central. En concret, les que actualment estan donant suport a l’Ateneu són els ajuntaments de Manresa, Solsona, Manlleu, Calaf, Cardona, Artés, el Bruc, Sallent i Navàs; els consells comarcals del Solsonès i l’Anoia; els consorcis del Moianès i del Lluçanès; l’Agència de Desenvolupament del Berguedà; l’Agència de Desenvolupament Local Solsona-Cardona; Creacció, d’Osona, i Treballem Bé.