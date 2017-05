llei de consultes

La sentència del constitucional contra la llei de consultes de Catalunya és una sentència contra la democràcia i el dret a decidir

Abril: «No podran contra el compromís i la voluntat política de tirar endavant la Llei balear de Consultes, inclosa als Acords pel Canvi»

El coportaveu de MÉS per Mallorca, David Abril

El coportaveu de MÉS per Mallorca, David Abril, ha criticat durament la sentència del Tribunal Constitucional dictada aquesta setmana en relació a la Llei catalana de consultes de 2010, perquè considera que «en la seva croada contra el procés català, el TC està passant per damunt del dret democràtic dels pobles i les CCAA, i en el nostre cas posant entrebancs a la Llei de consultes pròpia de les Illes inclosa en els Acords pel Canvi».

Segons Abril, «el TC no podria haver fet una lectura més restrictiva de la Constitució, anant contra els principis democràtics més bàsics, perquè no es pot negar el dret a decidir en consulta o referèndum a un territori si tan sols si és en l’àmbit de les seves competències». Novament, segons el diputat ecosobiranista, «el TC el que fa amb sentències com aquesta és posar en entredit la validesa de la Constitució espanyola i el propi funcionament de l’alt Tribunal».

Cal tenir en compte que el Govern de les Illes Balears fa mesos que treballa en l’elaboració d’una proposta d’una Llei balear de participació i consultes, que es podria veure afectada per aquesta sentència del TC. No obstant, Abril ha conclòs que «des del compromís i la voluntat política de tirar endavant amb la nostra pròpia Llei de Consultes, espremerem totes les possibilitats d’esquivar el boicot del TC al dret a decidir amb la normativa que en les properes setmanes es posi damunt la taula».