Comunitats Catalanes a l’Exterior

La CUP-CC aconsegueix el reconeixement, registre, participació i drets socials de les comunitats catalanes a l’exterior

Avui el Parlament ha aprovat la Llei de les Comunitats Catalanes a l’Exterior amb els vots de Junts pel Sí, el PSC, CSQP i la CUP-CC. La CUP-CC, malgrat no haver aconseguit incorporar totes les seves demandes, ha millorat el text de la llei en matèria de reconeixement, registre, participació i drets socials de la ciutadania i de les comunitats catalanes a l’exterior. Per la CUP, això és un pas previ a la que haurà de ser la llei republicana de la nacionalitat i ciutadania catalana a l’exterior.

Gràcies a les esmenes de la CUP la ciutadania catalana a l’exterior apareix avui com un nou subjecte de drets socials, civils i polítics, cosa que fins ara no estava reconeguda com a tal.

La CUP-CC ha fet seves les esmenes i aportacions de la FIEC (Federació Internacional d'Entitats Catalanes) al projecte de Llei presentat pel Govern i ha aportat diverses millores al text original, la majoria de les quals han estat incorporades.

La llei resultant, no és la Llei que la CUP-CC voldria, ja que es tracta d’una legislació encara autonòmica i no d’una llei nacional de ciutadania i nacionalitat catalanes a l’exterior. Tampoc és la Llei que voldrien els cupaires pel que fa a drets socials i polítics, i foment de la llengua catalana, ja que, per la seva naturalesa autonòmica, no incorpora un ple reconeixement dels drets electorals, així com tampoc la obligatorietat de l’administració d’assegurar la totalitat drets socials i lingüístics del catalans i catalanes a l’exterior.

Tot i així, per la CUP, les comunitats catalanes a l’exterior i la seva ciutadania són un subjecte fonamental en el procés de construcció nacional i política dels Països Catalans i aquesta llei representa un pas endavant en el seu reconeixement. Els cupaires ja havia presentat prèviament, en la present legislatura, una interpel·lació i una moció sobre les comunitats catalanes a l’exterior.