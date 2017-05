espais de sobirania

Endavant presenta la campanya 'Sobiranies, Drets i Autodeterminació' a Girona

Aquest dissabte, l'assemblea Nord Oriental d'Endavant (OSAN) presentarà la campanya Sobiranies, Drets i Autodeterminació (SDA) a la plaça del Barco de Santa Eugènia, a Girona. La presentació anirà a càrrec d'Isabel Vallet, portaveu nacional de l'organització.

Amb la campanya SDA, Endavant volem palesar que la crisi dels darrers anys ha demostrat els límits i la incapacitat de l’actual model polític i econòmic a l’hora de ser eines per a una major justícia social, llibertat nacional i igualtat de gènere. Des d'Endavant entenem que l’única via que tenim les classes populars dels Països Catalans per a poder construir un futur digne és fer nostre el poder polític i econòmic. Això passa per conquerir espais de sobirania sobre aquells aspectes que influeixen en la nostra vida i conquerir drets que garanteixin les condicions de vida de les classes populars. Tot plegat només pot ser possible en el marc d’un procés d’autodeterminació del nostre poble que trenqui amb l’arquitectura institucional dels estats espanyol i francès i la Unió Europea.

El vermut començarà a les 12.30h. Tot seguit, tindrà lloc l'acte polític.