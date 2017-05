lluita institucional

CUP-Ae Tortosa presenta dues mocions al ple: "fora masclisme de les fetes locals i retirada monòlit homenatge guàrdia civil"

La proposta per acabar amb el masclisme a les festes més importants d’oci nocturn pretén acabar tant amb les agressions com amb aquelles actituds i comentaris, que per estar en un entorn de nit, amb alcohol i molta gent estan socialment més acceptades o almenys tolerades. Es pretén facilitar la denúncia de les agressions però també d’aquelles actituds i comentaris que afecten a l’espai de confort de les dones i persones del col·lectiu LGTBI (mirades continuades i persistents, comentaris sexistes o homòfobs, insistència permanent, «babosos»...). Alhora també aposta per la pedagogia per visualitzar estes actituds, moltes vegades tolerades i rigudes.

Des de la CUP-Ae considerem que l’Ajuntament que és l’impulsor de moltes d’estes festes iactivitats ha de ser el primer en vetllar perquè totes les persones puguen gaudir lliure i plenament de l’oci nocturn. I per això proposa la creació d’un protocol d’actuació (redactat per diversos agents com serveis socials, SIAD, LGTEBRE, col·lectiu de dones...) però també per campanyes comunicatives institucionals, formació als agents, edició de material de la campanya, punts d’informació i assessorament en les nits d’oci més massiu... Així com una campanya de formació als centres de secundària durant el curs 2017-18 per persones especialitzades i anar incorporant la perspectiva de gènere i LGTBI a les festes del Renaixement i de la Cinta.

La segona proposta pretén retirar el monòlit d’homenatge a la guàrdia civil i als valors del Movimento Nacional que està situat al Parc Teodor González. Destacant que la guàrdia civil va ser un pilar fonamental per la supervivència de la dictadura franquista i per la repressió del règim amb afusellaments, tortures, deportacions, confiscació de bens... però també d’altres aspectes

més íntims del dia a dia de les persones.

El monòlit és una apologia als valors del Movimento Nacional, com escrivia el governador civil Rafael Fernàndez Martínez amb motiu de la inauguració: «Ningún acto más profundo y de más hondo valor espiritual para honrar al Caudillo de la Cruzada y de la paz de España y a los combatientes que hallaron gloria en la batalla del Ebro». Com clarament diu la inscripció

principal «en el aniversario de una gesta gloriosa de la Cruzada Española».

A més a més, el monòlit és una pedra amb una forta càrrega feixista, perquè com explica una inscripció lateral, prové del Coll del Moro (lloc de comandament del general feixista Franco durant la batalla de l’Ebre).

I també conté, una altra inscripció lateral de la OJE (Organización Juvenil Española) una organització feixista que com diu als seus estatuts estava al «servicio de los principios nacionales del Movimento» i encarregada d’introduir els valors del feixisme entre la joventut española. O com alguns autors la definien, «donde estaban los cachorros del franquismo».

Per tot això, des de la CUP-Ae considera que un monòlit en homenatge a un cos militar que va contribuir decisivament en la repressió del franquisme, amb una pedra d’una forta càrrega feixista, amb inscripcions lloant la Cruzada Española i amb inscripcions d’una organització feixista com OJE no pot estar a l’espai públic de la nostra ciutat.