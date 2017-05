Carta oberta al President de la Generalitat Carles Puigdemont

Sr. Carles Puigdemont i Casamajor

President de la Generalitat de Catalunya

Palau de la Generalitat

Plaça Sant Jaume, 4

Barcelona

Benvolgut president,

Amb aquesta missiva volem aportar-vos la nostra posició en el marc del debat epistolar que en les darreres hores heu obert amb el govern espanyol en relació a l’exercici democràtic del dret a l’autodeterminació de Catalunya i que ha estat rotundament resolt per la via del “no” per part de Mariano Rajoy.

Estem en el convenciment que hem arribat al moment polític en què la tensió existent entre la demanda d’un referèndum per part de la societat catalana per resoldre el conflicte democràtic amb el Regne d’Espanya i el seu règim del 78 per una banda i la negativa reiterada per part de les institucions de l’Estat (executiu, legislatiu, judicial i Tribunal Constitucional) durant els darrers anys a abordar de forma conjunta com materialitzar aquesta demanda per l’altra, s’ha de resoldre. I s’ha de resoldre amb la convocatòria d’un referèndum el setembre d’aquest 2017 en què se sotmeti a votació binària si la majoria de la ciutadania vol que Catalunya esdevingui una República independent. És mandat per a aquest govern el desplegament de forma immediata de la concreció i publicació de la data del referèndum i de la seva pregunta així com de totes les actuacions necessàries per garantir-ne la materialització. Volem conèixer la data i la pregunta ja, president.

Al govern espanyol, que no ha volgut participar, de la preparació i celebració d’aquest referèndum li traslladarem una vegada més la nostra fermesa en la decisió de fer aquest referèndum (i de guanyar-lo) i li demanarem que s’abstingui d’interferir-hi amb atacs institucionals i judicials com els que hem viscut fins ara. Com que no ha funcionat la via escocesa, encara és a temps d’optar per la via canadenca i actuar com aquells estats que volen ser democràtics permetent que les institucions catalanes puguin executar els compromisos polítics assolits en els darrers temps. Però també li recordarem que aquest referèndum clourà una legislatura que va obrir-se amb la Resolució 1/XI en què deixàvem clara la nostra deliberada voluntat de no supeditar-nos a decisions injustes i il·legítimes de les institucions de l’Estat.

En aquest context, doncs, no hi ha ordre constitucional que prevalgui des de la imposició d’aquells que transmutaren la dictadura en democràcia low cost i mantingueren tots i cadascun dels privilegis socials i econòmics usurpats en quaranta anys de silenci forçat. D’ells no obeirem cap ordre constitucional, de fet no obeirem cap ordre ni cap Constitucional perquè només obeirem la nostra convicció mesella de posar les urnes per decidir col·lectivament si proclamem una República i, darrere seu, obrim el procés constituent. No és poca cosa. No serà ràpid ni senzill. Però aquest país ha sabut estar tantíssimes vegades a l’alçada de les circumstàncies històriques, s’ha autoorganitzat i ha plantat cara al poder injust. Cap dret ens ha estat regalat i per tant també ens caldrà autotutelar-nos aquesta vegada per aconseguir exercir el dret a l’autodeterminació. Per això tenim clar que un cop més, amb la mobilització de tothom, permanent, persistent i desobedient quan calgui, defensarem el referèndum i farem que tingui totes les garanties adients per sentir-nos emmirallats com a poble en els seus resultats.

Aquest cap de setmana ens trobàvem a Barcelona amb organitzacions polítiques de més de vint països de la regió Euromediterrània, que ens expressaven totes elles com avui l’esperança d’una Euromediterrània millor passa per defensar l’exercici de la democràcia i concretament del dret de l’autodeterminació a Catalunya. Nosaltres comptem amb totes aquestes companyes i companys, arreu, per donar sentit polític i reconeixement a aquest referèndum.

És hora, doncs, president, que no esperem ni un minut més, que convoqueu el referèndum i que desplegueu tot el que sigui necessari per garantir-lo. Nosaltres, hi serem.

Fraternalment

Anna Gabriel Sabaté, Carles Riera Albert, Mireia Vehí Cantenys, Eulàlia Reguant Cura, Joan Garriga Quadres, Mireia Boya Busquet, Albert Botran Pahissa, Sergi Saladié Gil, Gabriela Serra Frediani i Benet Salellas Vilar.

Diputades i Diputats de la CUP-Crida Constituent

Països Catalans, 25 de maig del 2017