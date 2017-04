La República Valenciana per garantir els drets de les classes populars

El projecte de Pressupostos Generals (PGE) de l'Estat espanyol elaborats pel govern de Madrid, ha generat un posicionament contrari i una reacció obertament contrària en el Govern Valencià, a les Corts i en grans sectors de la població. Ara bé , aquesta situació no és nova, durant anys i anys, no sols en els governs del PP, el País Valencià ha estat discriminat i marginat per l'Estat espanyol i els seus diferents governs. L'espoli continuat i sistemàtic, valorat en més de 6.000 milions d'euros anuals que marxen i no tornen, les baixes inversions estatals al nostre País ,en aquesta ocasió és de 33% menys que l'any 2016, ens condemna als valencians i les valencianes a ser els últims enquant aportació de l'Estat: 119 euros per habitant, quan la mitjana és de 185 euros per habitant, sumat a la sobre aportació fiscal que realitzem deslligada de la realitat econòmica autonòmica fan que l'Estat espanyol actue d'una manera colonial amb el País Valencià.

Des de Poble Lliure hem manifestat en diverses ocasions que l'actitud de l'Estat espanyol envers el País Valencià no és conjuntural, molt al contrari, respon a una política històrica d’ocupació, aplicada sistemàticament durant segles de colonització i submissió del nostre País; 310 anys des de la invasió borbònica iniciada el 25 d’abril del 1707.

Fa temps que hem manifestat que l'Estat de les autonomies ha estat un fracàs i que l'Estat espanyol no es pot reformar per realitzar unes funcions socials i democràtiques antagòniques a les que realitza i per les que ha estat creat, al ser la seua gènesis centralista i espoliadora. La seua composició de classe, clarament al servei de l’oligarquia, no permeten canvis importants que condicionen el poder d'aquest petit grup de privilegiats i el seu estat com a eina de despossessió de les classes populars .

Des de Poble Lliure considerem que per eixir d'aquest atzucac que ens té sotmesos el govern i l'estat espanyol, és necessari que el poble valencià comence a tindre consciència de si mateix, en especial els treballadors i treballadores, que com a classe explotada, som els i les més perjudicades pel maltractament de l'estat espanyol. Les classes populars suporten directament les retallades en inversions de la sanitat, educació i despeses socials, així com les polítiques econòmiques que provoquen precarietat, exclusió social i atur.

La mobilització dels sectors populars es fa necessària per construir un projecte d'Unitat Popular que lluite contra eixes agressions i conforme una alternativa política on, l'esquerra nacional, independentista i sobiranista configuren un programa nacional-popular unitari capaç de portar-nos a decidir el nostre futur, que per nosaltres passa per la proclamació de la República Valenciana. Una República Democràtica d'amples bases socials, que assegure els drets socials bàsics i pose en mans d'institucions democràtiques i del poble treballador el desenvolupament econòmic i social per construir al Socialisme, eliminar el patriarcat i treballar per la Confederació dels Països Catalans

Per obrir i facilitar aquest camí Poble Lliure participarà i donarà suport a la formació de plataformes unitàries i mobilitzacions contra totes les agressions que vinguen tant de l'Estat espanyol com de l’oligarquia i treballarem per aconseguir el màxim d'unitat i cohesió de les forces polítiques, sindicals i socials del País Valencià que estiguen disposades a lluitar per un futur en mans del Poble Valencià i la seua classe treballadora.

Participem, doncs, en aquest 25 d'abril amb aquest objectiu i en les manifestacions i mobilitzacions que es preparen en el futur contra els PGE i les polítiques antipopulars i antivalencianes del govern i l'Estat espanyol.

Per la República Valenciana com a garant dels drets de les classes populars valencianes.

Pel Dret a Decidir individual i col·lectivament el nostre futur com a eina d’apoderament popular.

Socialisme, Feminisme, Països Catalans

Visca la Terra Lliure