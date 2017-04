espai natural

La CUP Tarragona vol que la Platja Llarga segueixi sent un espai natural

«La platja Llarga de Tarragona és una de les meravelles de la nostra ciutat. Obrir la porta a gandules i embarcacions de motor és un error» Així s'expressava la consellera de la CUP Laia Estrada en una piulada el passat vespre, en resposta a la decisió del govern municipal del PSC-PP i Josep Maria Prats d'obrir la concessió per a lloguer de gandules, tendals i embarcacions de motor a les platges.

Per a formació independentista és «un contrasentit declarar la voluntat de preservar el caràcter natural de la Platja Llarga, així com dur a terme accions de protecció de les zones dunars o senyalitzar els camins per preservar-los, i alhora omplir la platja de gandules, tendals i embarcacions motoritzades».

La consellera cupaire Laia Estrada aplaudeix les actuacions que s'havien anar fent els darrers anys en clau de recuperació de l'escosistema litoral, «accions impulsades des de l'àrea de Medi Ambient, i que no tenen res a veure amb els interessos recaptatoris que es persegueixen des de Domini Públic». Per a Estrada, les platges tarragonines són «un dels principals encants per a la ciutadania tarragonina i per a qui ens ve a visitar, la principal preocupació del govern hauria de ser garantir el seu accés sense haver de fer ús del vehicle particular».

Segons el conseller Jordi Martí Font «no es pot afirmar que es vol prescindir de guinguetes en favor d'interessos ecologistes i alhora posar les bases que aproparan la Platja Llarga al model de platges italianes». I és que la formació anticapitalista adverteix que malgrat ara es vegi afectada una zona determinada, en un futur aquesta s'anirà ampliant, «tal com ha succeït a la majoria de platges que avui veiem envaïdes per tendals, gandules i embarcacions de motor».

Per al cupaire, aquesta decisió és «la primera passa cap a la privatització indirecta de les nostres platges» i es mostra convençut que «la major part de la població que es desplaça a la Platja Llarga ho fa precisament moguda per l'atractiu que emplaça aquesta platja natural».

Donada la varietat de platges que hi ha a la ciutat, la CUP considera que cal debatre els diferents usos i funcions que han de tenir cadascuna d'elles, principalment en base als seus valors mediambientals, doncs «no hi trobem el mateix a la platja del Miracle, que la Savinosa, la Platja Llarga o les cales de Roca Plana i Cala Fonda».