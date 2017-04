Llengua

L'assaig, la gramàtica i la poesia centraran els vermuts literaris de la primavera de 2017

La plataforma Castelló per la Llengua i la Delegació de Castelló de l'Institut d'Estudis Catalans tenim el plaer d'anunciar-vos la convocatòria d'un nou cicle de vermuts literaris, que tornen a Castelló de la Plana, un any més, amb la primavera. Amb els vermuts literaris volem promoure la literatura en valencià i generar un espai de trobada entre escriptors i lectors en un espai distés i de proximitat. Aquesta edició ens aproxima el pensament de Joan Fuster, a conéixer les novetats de la gramàtica catalana de l'IEC i a retre homenatge al poeta Miquel Peris i Segarra de la millor manera possible: rescatant-ne i recitant-ne els versos.

El cicle s'obrirà dissabte 13 de maig amb la presentació del llibre El pensament i l'acció. De Marx a Gramsci en Joan Fuster(El Jonc, 2017) a càrrec de dos dels coautors, els historiadors Antoni Rico i Ferran Archilés. Repassarem quina influència van exercir sobre l'assagista de Sueca dos dels pensadors més influents de la història del segle XX, enguany que se'n compleixen 25 anys de la mort i 95 del naixement.

Dissabte 20 de maig serà el torn de la presentació de la nova Gramàtica de la llengua catalana i de l' Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans de la mà de Vicent Pitarch, membre de la secció filològica de l'IEC, amb qui coneixerem de primera mà els plantejaments normatius que marcaran l'ús de la nostra llengua en les pròximes dècades.

El tercer i últim vermut tindrà lloc dissabte 27 de maig i consistirà en un acte d'homenatge al poeta castellonenc Miquel Peris i Segarra , de qui commemorem el centenari del naixement. Aquest acte, que coorganitzem amb la cooperativa de lletres El Pont, comptarà amb una intervenció de Lluís Messeguer, catedràtic de l'UJI i membre de l'AVL, i amb un recital de poemes de l'autor a càrrec d'escriptores i escriptors d'El Pont.