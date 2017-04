Música

100 anys de Pau Casals a Nova York

El número 36 de la revista 440CLÀSSICA&JAZZ, corresponent als mesos d'abril i maig, presenta una portada sorprenent: Pau Casals retratat en un portal d’un carrer de Nova York just fa 100 anys per un fotògraf de l’Agència Bain, que també va fer-li un reportage gràfic a casa seva tocant el violoncel i el piano, fumant, al costat de la seva esposa d'aquella època, la soprano nord-americana Susan Metcalfe, i amb d'altres estrelles europees refugiades a la ciutat en plena Primera Guerra Mundial, com el pianista Harold Bauer, el violinista Fritz Kreisler o el director Walter Damrosch.



Totes aquestes fotografies, fins ara inèdites i actualment custodiades a l'arxiu de la Biblioteca del Congrés dels Estats Units, il·lustren un extens reportatge on el director de la Foundation for Iberian Music de la Universitat de Nova York, Antoni Pizà, evoca aquells anys tumultuosos de fecunda vida cultural a Nova York. Una societat que acollia il·lustres refugiats europeus i alhora es llançava a explorar les noves possibilitats d'enregistrament musical i l'incipient cultura de masses crescuda amb el cinema i la ràdiodifusió.



Enmig de tot aquest firmament d’estrelles, el vendrellenc Pau Casals era amb tota seguretat una de les més brillants, influents i actives. A Nova York va ser on el violoncel·lista va fer les seves primeres gravacions discogràfiques i on va proclamar la seva primera gran ‘protesta artística’, en negar-se a tornar a tocar a Rússia pel seu desacord amb els mètodes de la revolució soviètica.



El reportatge de la publicació especialitzada en clàssica i jazz del GRUP ENDERROCK es completa amb una segona part on, amb la col·laboració de la directora del Museu Pau Casals de Sant Salvador, Núria Ballester, es reflexiona sobre la vida, la personalitat i l’obra de Pau Casals a la llum de la seva relació amb Nova York, ciutat que acollia la seu de les Nacions Unides, l’escenari des del qual el músic es va acabar consagrant com a símbol i figura universal vinculada als missatges pacifistes.