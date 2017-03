discriminació lingüística

El Síndic de Greuges investigarà diversos casos de vulneració de drets lingüístics

El Síndic de Greuges ha obert una actuació d'ofici per investigar diversos casos de vulneració de drets lingüístics, un dels més destacats l'eliminació per part de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (Aeat) dels formularis telemàtics en català i el cas d'un passatger multat a l'Aeroport del Prat, segons informa dbalearsEl síndic ha explicat que un contribuent mostrava la seva disconformitat amb la falta de disponibilitat en llengua catalana dels diversos models d'IVA, ja que, segons el Departament de Gestió Tributària de la Aeat en la seva resposta, s'ha decidit suprimir per «raons econòmiques i d’oportunitat». El Síndic de Greuges s'ha dirigit al Defensor del Poble perquè investigui el cas i dugui a terme les actuacions necessàries, al mateix temps que li ha demanat que informi del resultat de la recerca.També ha intervengut en el cas d'un professor universitari multat amb 601 euros per haver-se dirigit en català a un agent de la policia nacional espanyola. El síndic s'ha dirigit a la Conselleria de Cultura de la Generalitat i a la Subdelegació del Govern espanyol per demanar informació sobre si han actuat en aquest cas i sobre possibles mesures previstes per evitar situacions similars en el futur.