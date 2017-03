Moviment veïnal

La FAVB considera que la nova normativa de participació obre noves vies fins ara no contemplades

Les associacions de Barcelona consideren que la nova normativa de participació significa un avenç en relació a l’anterior. Recull el treball fet en la legislatura anterior per les entitats sotasignants i obre noves vies de participació fins ara no contemplades en conceptes d’iniciatives ciutadanes i processos participatius amb eines garantistes com la Comissió d’Empara.

Agraeixen l’actitud durant el procés de tots els grups municipals que en tot moment ha estat constructiva i amb voluntat de fer una veritable eina de participació per a la ciutat. Espera que aquesta actitud es mantingui fins a la seva aprovació.

Demana un veritable impuls de la nova normativa, que es difongui una guia que ajudi a la seva utilització i que es realitzin accions per empoderar a la ciutadania i per promoure la participació ciutadana. Aquest impuls necessita els mitjans econòmics i tècnics adequats, així com la presència en els mitjans de comunicació al servei de la participació. També considera fonamental que els espais de participació siguin un marc de referència a on se superi qualsevol tipus de discriminació per raons de gènere, edat, discapacitat, nivell cultural o per qualsevol altre motiu, inclòs el derivat de la fractura digital.

Recorda que en el Dictamen del Consell de Ciutat (2), que la participació s’ha de sustentar en cinc pilars bàsics: proximitat, freqüència, incidència, voluntat política i dotació de recursos. "Aquests pilars, per més que inspirin el text normatiu que es pretén aprovar necessiten d’un veritable lideratge polític que cregui en la participació. Per això, fem una crida a tots els grups polítics a impulsar aquest model i anar més enllà", puntualitzen