La CUP de Sant Cebrià de Vallalta s’oposa a les pistes de pàdel que amenacen un bosc

La CUP de Sant Cebrià de Vallalta ha deixat clar que "no acceptarà en el projecte de fer una gran zona esportiva que es destrueixi part del bosc que hi ha darrera el camp i l’escola bressol per construir-hi pistes de pàdel com pretén fer el govern. Un bosc, que és un lloc d’esbarjo per a les criatures i un indret on els adults hi van a passejar, un pulmó verd que els habitants del poble gaudeixen i que forma part d’un entorn privilegiat que cal conservar." La candidatura independentista considera que trinxar el territori per a un ús lúdic és incompatible amb la defensa del medi ambient.

En aquest sentit, la formació proposa que les pistes de pàdel es construeixin a la zona de Can Bachs, l’esplanada on aparquen els cotxes quan el pàrquing del pavelló està ple. Aquesta zona, expliquen, serà requalificada com a zona esportiva quan s’aprovi el nou POUM i no suposarà cap agressió al nostre entorn perquè és un espai lliure de vegetació que està totalment en desús. Les obres, a més a més, serien molt més senzilles perquè és una superficie plana en què no s’han de sortejar desnivells.

La CUP considera que la construcció de les pistes de pàdel pot esperar a l’aprovació del POUM tenint present que ara la prioritat serà la reforma del camp de futbol i és on s’hi han d’abocar tots els esforços: es tracta d'unes pistes que "a més a més no seran municipals perquè els plans del govern passen perquè una empresa privada les gestioni en forma de concessió malbarant així la possibilitat que siguin de gestió directa i puguin repercutir en benefici del poble." Més enllà de l’ús que se’n faci, la CUP no amaga el seu malestar amb els plans del govern que, com ha demostrat amb la seva aposta per construir un parc de dinousaures al poble, no té cap tipus de mirament a l’hora de malmetre i alterar el patrimoni natural que defineix la Vallalta.