Municipalisme

Jose Téllez acompanya un front municipalista a Brussel·les per arrencar el compromís dels eurodiputats de lluitar contra la «llei Montoro»

Jose Téllez porta a Brussel·les la lluita contra la coneguda com a «llei Montoro». El tinent d’alcaldia de l’ajuntament de Badalona ha demanat empar a Brussel·les a l'Europarlament per una normativa «que asfixia i ofega als ajuntaments» i que, al seu parer, excedeix les polítiques d'austeritat exigides per la Unió Europea. El portaveu del grup municipal de Guanyem Badalona en Comú ha acompanyat a la capital belga a la Xarxa Municipalista contra el deute il·legítim i les retallades que agrupa més de 150 ajuntaments de tot l’estat espanyol i que està recolzada per la signatura de mil càrrecs públics, que ja han subscrit el document fundacional de la xarxa, el Manifest d'Oviedo.

«Badalona ha acompanyat la veu del municipalisme a l'Europarlament i hem arrencat el compromís d'eurodiputats del conjunt de la Unió Europea per denunciar les polítiques radicals austericides contra la sobirania municipal del ministre Montoro, que van molt més enllà del que exigeix Brussel·les», ha assegurat el tinent d’alcaldia després de reunir-se amb eurodiputats de països com Finlàndia, Grècia i Portugal, a més dels càrrecs de l’estat espanyol, entre els quals es trobaven els eurodiputats de Podem Tania Sánchez i Miguel Urban. Així, els europarlamentaris s'han compromès a donar la batalla i llançar una bateria d'accions institucionals a nivell europeu, com preguntes a la comissió o la redacció d'una carta conjunta per posar en relleu els problemes a què s'enfronten els municipis de l’estat espanyol. «Han pres bona nota de l'actitud extremista i radical de Montoro, que va més enllà dels ajustos plantejats per Brussel·les, i que s'apliquen sobre la baula més feble de la cadena institucional, que són els municipis, l'administració més propera al ciutadà», ha destacat Téllez.

En la reunió amb els diferents europarlamentaris, Téllez ha destacat les principals amenaces que suposen les lleis espanyoles contra la sobirania municipal: «Ens veiem obligats a no superar el sotre de despesa, tot i tenir més ingresos, i dels romaments de tresoreria n’hem d’amoritzar deute per sobre de l’inversió social. A més les limitacions per contractar personal públic ens lliga de peus i mans per poder recuperar el control de la gestió pública dels serveis externalitzats».

A més, de la visita del tinent d’alcaldia de Badalona i la xarxa municipalista contra el deute a Brussel·les també ha sorgit una altra acció: la internacionalització del front sorgit a l’estat espanyol, amb l'adhesió a la xarxa de municipis del sud de Europa, afectats també per polítiques austericides. «Hem anat a Europa perquè a Madrid no ens escolten, estem molt satisfets amb el resultat», ha valorat el regidor badaloní. Jose Téllez ha viatjat a Brussel·les acompanyat per altres líders municipals, com la vicealcaldessa de Oviedo Ana Taboada; el regidor d'Economia de Cadis, Daniel Navarro; i la vicealcaldessa de Saragossa, Luisa Broto.

La Xarxa ha convidat a la resta de representants europeus a assistir a la II Trobada municipalista contra el Deute Il·legítim i les Retallades que se celebrarà a Cadis els dies 2, 3 i 4 de juny. A més s’ha anunciat la voluntat de celebrar una trobada de municipis europeus contra el deute i l'austeritat a l'octubre.