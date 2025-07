Habitatge

Un centenar de persones ocupen el Palau Macaya de Barcelona per exigir una negociació col·lectiva en la lluita per l’habitatge públic

Aquesta tarda, un centenar de persones han ocupat el Palau Macaya, seu emblemàtica de la Fundació “la Caixa”, per exigir una negociació col·lectiva amb les 68 famílies en vaga de lloguers des de fa 100 dies. Durant la protesta, els manifestants han desplegat pancartes, han fet parlaments reivindicatius i han estripat les cartes amenaçadores d’Inmocriteria que els vaguistes han rebut durant les últimes setmanes. A més de vaguistes de Sitges i Sentmenat, també han participat a l’acció veïns de diferents blocs de la Caixa a l’Hospitalet de Llobregat i als barris barcelonins de Poblenou i el Bon Pastor.

En menys d’una hora, el director del Palau Macaya, Josep Ollé, s’ha posat en contacte amb el Sindicat. El representant de la Fundació “la Caixa” s’ha compromès a facilitar una negociació entre InmoCriteria, propietària actual dels habitatges, i el comitè de vaga. Els termes de la primera reunió es concretaran els dies vinents.

Arran d’aquest compromís, s’ha desconvocat la protesta. Mentre no avanci la negociació col·lectiva, la vaga continua endavant. Totes les demandes del Comitè de Vaga segueixen vigents: cal aturar les expulsions i que els habitatges passin a ser públics i protegits per sempre.

La jornada ha servit per assenyalar directament la responsabilitat històrica de la Fundació “la Caixa”, hereva de l’Obra Social que va construir aquests pisos amb diners públics i que ara, a través de la immobiliària InmoCriteria, pretén fer fora les llogateres i posar els pisos al mercat lliure. És a dir, pretenen eliminar el règim de protecció oficial de tots aquests habitatges finançats amb diners públics. Tal com ha denunciat una de les vaguistes, Yolanda, veïna de Sitges: “Són pisos construïts amb diners públics i en sòl públic. Són diners de tots per al negoci rodó de La Caixa. No ens faran fora, lluitarem fins al final.”

Des del mes d’abril, les famílies han deixat de pagar el lloguer a La Caixa i han retingut més de 120.000 € en un compte comú. La Caixa, en lloc de seure a negociar, ha respost rebutjant la proposta de mediació de la Generalitat i ha exercit assetjament i amenaces contra les vaguistes.

La Fundació “la Caixa” no pot mirar cap a una altra banda

Tal com ha expressat Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres, “és una batalla clau per l’habitatge públic del país. La Fundació no pot rentar-se les mans. Té la responsabilitat i la capacitat de forçar una negociació.”

Aquesta acció massiva ha tingut lloc el mateix dia que es compleixen 100 dies de vaga de lloguers i amb un suport polític i social creixent. Federacions i plataformes que representen més de 3.600 entitats, una desena d’ajuntaments i un ampli moviment ciutadà exigeixen a La Caixa que aturi les expulsions i traspassi els pisos a la Generalitat.

