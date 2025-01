Memòria històrica

Vila-real commemora el 319è aniversari del saqueig i incendi de la ciutat per les tropes borbòniques

L'entitat Socarrats manté viva la flama, recordant els fets del 12 de gener de 1706 quan les tropes borbòniques capitanejades pel comte de Las Torres van assaltar i incendiar la ciutat com a represàlia pel suport dels vila-realencs a la causa austracista i recorda les 253 persones que van perdre la vida defensant la vila de les tropes borbòniques. Al final de la tradicional Marxa Cívica, Anna Gascon, secretaria d'ACPV, ens ha recordat que "som un poble unit, alegre i combatiu. No han pogut en tots aquests anys contra el poble valencià i així continuarà sent".