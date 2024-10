Sahara Occidental

Sentència del TJUE a favor del Front Polisario

El 4 d'octubre del 2024, en dues sentències històriques dictades per la Gran Sala, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha confirmat la il·legalitat dels acords UE-Marroc, conclosos vulnerant el consentiment del poble sahrauí i la seva sobirania permanent sobre els seus recursos naturals. El Tribunal rebutja definitivament els recursos presentats pel Consell i la Comissió.

El 2016 i el 2018, el Tribunal va dictaminar que, tenint en compte l'estatus separat i diferent del Sàhara Occidental, el poble sahrauí ha de donar el seu consentiment a qualsevol acord aplicable al territori nacional i als seus recursos naturals, independentment dels suposats beneficis. En comptes d'acatar aquestes sentències, el Consell i la Comissió van decidir renegociar els acords d'associació i pesca per incloure explícitament el Sàhara Occidental ocupat. El 2021, a petició del Front Polisario, el Tribunal General de la UE va anul·lar les decisions de celebrar aquests nous acords.

A les sentències d'avui, el Tribunal recorda, en primer lloc, tots els èxits de 2016 i 2018 com a base intangible, és a dir, que el Sàhara Occidental té un estatut separat i diferent del territori marroquí i que el poble sahrauí constitueix un subjecte tercer de Dret internacional en les relacions UE-Marroc, el consentiment del qual és indispensable.

Remetent-se a la resolució 34/37 de l'Assemblea General de les Nacions Unides, el Tribunal confirma les sentències del Tribunal de Primera Instància. Considera que el Front Polisario té capacitat jurídica per interposar un recurs davant dels tribunals de la UE. A través del Tribunal, el poble sahrauí ara té garantit l'accés als tribunals de la Unió Europea per impugnar qualsevol qüestió relacionada amb la integritat territorial del Sàhara Occidental i l'explotació dels seus recursos naturals. Aquesta contribució decisiva impedeix que se segueixin eludint les resolucions judicials. Pel que fa al consentiment, s'ha posat fi definitivament al simulacre de procediment de consultes.

Les sentències del Tribunal constitueixen una gran victòria per al poble sahrauí, sense precedents en la història de la descolonització, i en reforcen la lluita per la llibertat i la independència. Marcant el triomf de la legalitat internacional sobre els fets consumats, assenten un fatídic cop a l'ocupant marroquí, al qual priven de les influències econòmiques i polítiques que necessita per mantenir la seva presència il·legal al territori i prosseguir la seva política il·legal de colonització del territori mitjançant el saqueig dels recursos naturals sahrauís.

Enfront de l'actuació irresponsable d'alguns Estats europeus, en particular França i Espanya, que, mitjançant decisions unilaterals, van creure que van poder alterar l'estatut internacional del territori, les sentències del Tribunal recorden amb fermesa que la qüestió del Sàhara Occidental és una qüestió de descolonització i que no hi ha cap altra solució que l'estricte respecte del dret del poble sahrauí a l'autodeterminació ia la independència.