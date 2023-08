Cultura Popular

Lletra de convit de la Festa Estellés 2023

FESTA ESTELLÉS 2023

XIV Lletra de convit

Alginet, 12 d’agost de 2023

Estimats amigues i amics de la Festa Estellés:

Encara que la Constitució de 1978, que regeix el sistema democràtic de l’Estat, en el seu títol Preliminar, Article 3, punt 3, diu: «La riquesa de les diferents modalitats lingüístiques d’Espanya és un patrimoni cultural que serà objecte d’especial respecte i protecció», cada dia sovintegen més els actes de discriminació lingüística, d’humiliacions i menyspreu per les llengües i cultures de l’Estat, excepte amb la castellana, que compta amb tots els drets i benediccions. Situació creada perquè uns miren cap a un altre costat o fan l’estruç i altres només pensen en com enginyar-se-les per a fer-les desaparéixer, actitud que va en contra de la convivència, el respecte i els més elementals drets de les llibertats individuals, que són les nostres directrius. Tanmateix ells ho tenen molt clar, volen fulminar-les –i no ens estranya, tots sabem d’on precedeixen ideològicament–, cosa que nosaltres hauríem de tindre també clar i, fermament, no consentir-ho de cap manera.

Tot i això sempre hi ha dades encoratjadores: el proppassat 2022 fou l’any que més actes van celebrar-se de la Festa Estellés (84), que tingué lloc a: Alacant, Albalat dels Sorells, Alaquàs, Alcoi, l’Alcúdia de Crespins, Alfarb, Algemesí, Alginet, Almussafes, Alzira, Antella, Barcelona, Benicarló, Benimaclet, Bétera, Benimodo, Brussel·les, Bunyol, Burjassot, Canals, Carcaixent, Carpesa, Castelló, Castelló de la Plana, Catarroja, Cocentaina, Crevillent, Dénia, Elx, Estivella, Falset, Gandesa, Gandia (Casal Jaume I), Gandia (plaça Escola), Gata de Gorgos, Guadassuar, Igualada, Lleida, Llíria, Macastre, Manises, Manuel, Manresa, Massalfassar, Mataró, Montcada, Museros, Oliva, Ontinyent, Palamós, Paiporta, Palma, Pedreguer, Pego, Perpinyà, el Pinós, Prullans, Quart de Poblet, Real, Real de Gandia, Rocafort, Rubí, Sabadell, Sagunt, Salt, Sant Andreu, Sant Cugat del Vallés, Sant Feliu de Codines, Sant Vicent del Raspeig, Santa Coloma de Farners, la Seu d’Urgell, Sollana, Tàrrega, Torreta de Mont-lleó, Tavernes Blanques, Torrent, Turballos (Muro), la Vall d’Uixó, València (Ca Revolta), València (Octubre CCC), Valls, Vilamarxant, Vila-Real, Vistabella i Xàtiva.

Enguany, en la catorzena edició de la Festa, que s’inicià el 2010, volem encoratjar-vos a celebrar-la de nou i gaudir d’aquesta commemoració festiva i cultural del naixement del nostre poeta, a fi que esdevinga amb el temps una prova ben palesa del que som i del que no renunciem a ser.

Per tant, si decidíreu convocar la celebració en algun lloc, podeu fer-nos arribar la informació a les adreces següents:

jlozanolerma@gmail.com o alangreus2008@gmail.com

Podeu enviar-nos el cartell (si en feu) i, si us ve de gust, crònica i fotos de l’acte (preferiblement amb arxius jpg o tif). I anirem penjant-ho tot al blog https://festaestelles.blogspot.com a mesura que ens arribe. L’any anterior aquest bloc va tindre més de 9.000 visites.

També us demanem que, si feu servir hashtag a les xarxes, empreu #FestaEstellés2023. Així donarem més visibilitat als actes.

Una forta abraçada virtual,