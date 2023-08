En record

Homenatge a Enric Valor en el 112é aniversari del seu naixement

El proper dimarts es pujarà amb vehicles propis: uns des del carrer Leopoldo pardines, que fa cantó amb l’esplanada de Petrer, a les 5.15 h, i altres des dels afores de Castalla, a la creu, camí envers Catí, a les 5.30 h, i faran cap al Portell de Catí on tothom, a peu, pujarem a l’alt de Guisop, per retre homanatge a Enric Valor en el 112é aniversari del seu naixement

Tots els estius, des del 2011, es puja des del Portell de Catí, a Castalla, fins a l’alt de Guisop la matinada del 22 d’agost, aniversari de l’escriptor. Allí, a 1250 metres d’altitud, es commemora la data en el precís instant de l’eixida del sol, per això l’acte es coneix com l’Alba de Valor. El primer any va coincidir amb el centenari de l’autor i, des de llavors, la cita muntanyenca no ha deixat de comptar amb desenes de valorians i valorianes (el 2019 en vam ser més de seixanta).

En aquesta festa muntanyenca, solar i valoriana es tornarà a reivindicar diverses accions i mesures que dignifiquen la figura de l’escriptor castallut i la nostra pròpia cultura: la creació de la Fundació Enric Valor; la recuperació efectiva i funcional de la Casa Valor; a més denunciaran el marc polític, legal i jurídic que impedeix avançar en l’increment dels usos administratius i socials del nostre idioma. Motius de supervivència i de justícia ens obliguen a fer aquestes demandes amb urgència.

L’any 2011, a partir d’una iniciativa cívica promoguda pel Centre Cultural Castallut i l’Ateneu Cultural Republicà, de Petrer, es va proposar l’ascensió a l’alt de Guisop (1.250 m), a la serra de Castalla, per celebrar l’eixida del sol el 22 d’agost, coincidint en el dia exacte del naixement del mestre i escriptor: “l’alba de Valor”. Posteriorment, s’han incorporat altres entitats que han donat suport a la iniciativa com El Tempir i El Teix d’Ibi. En la huitena convocatòria d’aquest ascens, s’hi afegiren La Cívica d’Alacant, la Coordinadora pel Valencià de l’Alcoià-Comtat, Terres del Vinalopó i el col·lectiu Gent de Valor. A més, a cada convocatòria, noves entitats s’hi han agregat o hi han pres part com la Càtedra Enric Valor de la UA, la Colla de dolçainers i tabaleters “El Terròs” de Petrer, el Centre Muntanyenc de Mutxamel i el col·lectiu Gent de Valor.