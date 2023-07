Homenatge

"Perseverança" és el mot que més ha ressonat a l’emotiu homenatge de Carles Castellanos

Aquest dissabte, l'espai Fabra i Coats de Sant Andreu del Palomar (Barcelona) ha acollit l'Homenatge Nacional a Carles Castellanos i Llorenç, en reconeixement de sis décades de militància per l'alliberament nacional i de classe dels Països Catalans, sobretot per la seva tasca ideològica que ha sabut combinar amb la pràctica, així com la seva generositat com a persona. Durant l'acte, un dels mots que més ha ressonat ha estat el de "perseverança", pels moments difícils i compromesos que ha hagut de viure a causa de la repressió (detencions, tortura, empresonaments, així com també haver de viure més enllà de l’Albera en una situació hostil) i que sempre ha superat per mantenir-se ferm amb el seu compromís amb la lluita"

L'acte va aplegar unes 400 persones i va començar a les 6 de la tarda amb una breu representació de l'actriu Mònica Glaenzel. Tot seguit es van projectar diversos vídeos on companys de militància i persones de l'entorn polític van lloar la tragectòria de l'homenatjat.

Poc després van pujar a l'escenari els militants de Poble Lliure Albert Botran, Guillem Fuster i Anna Pagès on van recordar les aportacions teòriques de Carles Castellanos que van ajudar a renovar l'independentisme d'esquerres a les dècades dels anys 60', 70' i 80' del segle XX.

Els parlaments i els vídeos es van anar intercalant amb actuacions de l'actriu Mònica Glaenzel i l'actor Manel Barceló. Arribant al penúltim parlament que va ser realitzat per la Teresa Lecha (companya d'en Carles Castellanos) on va recordar al seu germà Toni i altres aspectes familiars. Finalment, l'acte va acabar amb unes paraules de Carles Castellanos on va agraïr als organitzadors i assistents "aquesta magnífica expressió de solidaritat i fraternitat revolucionària".



