Moviment veïnal

Surt el número 160 de 'Carrer' amb un dossier sobre el naixement de la FAVB ara fa 50 anys

La Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona faràel 4 de juliol i Carrer ho celebra amb unde 40 pàgines.El dossier del Carrer 160 , és un viatge en el temps que ens porta al tardofranquisme i la transició per explicar-nosa la ciutat. Quin paper van jugar els centres socials, les associacions de cabezas de familia, els bombillaires, les comissions de barri i les primeres associacions veïnals? Quinescalia combatre? Com va ser ladel governador civil Martín Villa?A la secció D'entrada, aprofundim en l', a trenta anys de l'esdeveniment que va canviar la ciutat per sempre. Com han envellit els seus equipaments esportius, les rondes, les platges, els centres comercials o els barris de nova creació? Fem també una menció especial a lesde Tusquets, inaugurades el 1992 i oblidades poc després.El número inclou també un reportatge sobre l'obscura arribada de laa Barcelona; una entrevista a Dani Pardo, membre de l'; i la publicació en exclusiva de, el 1973, fetes per una jove Maria Favà.Aquest Carrer, a més, és especial perquè. A càrrec de Manuel Cuyàs, manté l'essència de la revista, però l'actualitza i l'endreça per facilitar la lectura. Esperem que el gaudiu.