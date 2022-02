MÈXIC

Continua la batalla contra els símbols de la conquesta espanyola a Mèxic

Després de més d'un any de posposar l'acció, aquest dilluns 14 de febrer diversos integrants del Consell Suprem Indígena de Michoacán (Mèxic) van llençar a terra una part de l'escultura anomenada 'Constructors de Morelia', ubicada a l'avinguda Aqüeducto de la ciutat de Morelia.

Això va passar un any més tard que les comunitats indígenes havien organitzat, realitzat i guanyat una consulta ciutadana, en la qual es va determinar que l'escultura sí que devia ser llençada i reubicada en un altre punt de la ciutat on no es pogués veure a simple vista. Es considera que l'escultura fa apologia de l'esclavisme mitjançant el qual es va oprimir les comunitats indígenes del que avui és Mèxic durant el període de la 'Conquista'.

No obstant això, l'Ajuntament de Morelia actual, a qui corresponia fer vinculant la consulta ciutadana, va ser cas omis a retirar l'estàtua, per la qual cosa finalment el dia 14 les comunitats indígenes organitzades van decidir llençar a terra la figura de Fra Antonio de San Miguel.

Així doncs, únicament van deixar dempeus les figures dels treballadors indígenes que van ser esclavitzats i obligats a construir l'Aqüeducte de Morelia. L'escultura va ser realitzada per l'escultor morelià José Luis Retana i va ser col·locada el 21 de Maig de 1995 al que avui és l'inici de l'Aqüeducte de Morelia, davant de l'Estadi Venustiano Carranza.