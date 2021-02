Repressió

Controls policials per perfil ètnic en el metre del Gorg a Badalona

Aquest dimecres 3 de febrer, sobre les 5 de la tarda s'ha establert un control de la Policia Nacional Esoanyola en l'estació del metro del Gorg, a escassos metres del solar de la nau incendiada al desembre del 2020. Almenys un ciutadà estranger de raça negra ha estat detingut i se li ha incoat un procediment d'expulsió, han denunciat els col·lectius Peret de Migrants l Refugiades en lluita

Fa gairebé dos mesos des que una nau industrial abandonada on vivien unes 150 persones immigrades va sofrir un aparatós incendi amb 4 viítimas mortals conegudes. Les causes de l'incendi no han estat determinades i l'enderrocament immediat de l'edifici fa impossible la seva recerca. a més de les perdudes de vides humanes i dels ferits, alguns de gravetat, que romanen hospitalitzats: els habitants van perdre tots els seus estris i molts d'ells la seva documentació: passaports, targetes de residència, etc.



Els habitants de la nau cremada es van repartir pels voltants del lloc de l'incendi. Un numero indeterminat, uns 90 segons les dades que ofereix l'ajuntament de Badalona, pernocten en hostals des de llavors sense que sàpiguen quan acabarà aquest alberg i es veuran obligades a tornar al carrer. la resta s'han distribuït per naus industrials abandonades del mateix barri i unes desenes d'ells dormen en tendes de campanya en el solar de la nau cremada suportant el fred i la pluja.



Fins avui cap institució ha ofert a aquestes persones una solució residencial estable i duradora que els permeti recuperar el perdut en l'incendi. Moltes d'elles viuen del seu treball ja sigui en l'economia submergida o de contractes extremadament precaris, però tampoc cap institució ha fet passos per a regularitzar a aquestes persones amb un permís de residència i treball o amb la renovació de les targetes dels qui les posseeixen



Tant l'Ajuntament presidit per Albiol, com la Generalitat i la subdelegació de Govern saben que moltes d'aquestes persones manquen de documentació, ja sigui perquè la van perdre en l'incendi o perquè després de més de 10 anys a Espanya treballant la Llei d'estrangeria els ha nhegado els papers. que sentit té perquè un control policial de documentació en aquesta parada de metro d'obligat pas per a sortir a treballar o tornar als hostals?. Què volen comprovar, si ja ho saben? És pur racisme i repressió. La unica sortida que es dóna a aquesta situació.



A Albiol i la Generalitat, també al govern central, se li ha omplert la boca de laments per l'incendi, pura hipocresia, les vides migrants no els importen. Les persones migrades, les seves organitzacions i les que els donem suport, els moviments socials, la societat sencera hem de denunciar aquesta situació, aquesta vulneració dels drets d'aquestes persones, del seu dret a moure's lliurement. Només la nostra denúncia, el nostre repudi i la nostra mobilització podrà fer front al racisme institucional, als CIEs i a la Llei d'Estrangeria..