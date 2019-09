moció de censura

La CUP rebutja la proposta de moció de censura de C's

La CUP Crida Constituent (CUP-CC) ha rebutjat la seva participació a la moció de confiança proposada per Ciutadans. La CUP-CC ja ha manifestat en reiterades ocasions que com a grup de la oposició no comparteix la gestió ni les polítiques governamentals de l’actual govern de la Generalitat, tot i així, la formació assegura que en cap cas participarà d’una moció de censura que no és més que una maniobra electoralista que no té recorregut real.

La formació recorda a C's que la moció de censura no pot tirar endavant sense el suport de la CUP-CC i que per tant es tracta d'una estratègia de màrqueting sense capacitat de materialitzar-se de forma real.

També recorda que hi ha motius suficients per plantejar un canvi radical en les polítiques públiques del Govern de Torra però és evident que aquest canvi per avançar nacional i socialment no vindrà de la mà de C's.