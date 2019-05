Pensions

Noves mobilitzacions en defensa de les pensions coincideixen amb la VI Assemblea de la Marea pensionista de Catalunya

Divendres que ve dia 10 de maig, i juntament amb la resta de l'Estat espanyol que tornarà a mobilitzar-se per les nostres pensions, en unes 300 poblacions, la Marea Pensionista de Catalunya que forma part d'aquesta Coordinadora Estatal, celebrarà la seva VI Assemblea en les Cotxeres de Sants de Barcelona.

Aquest moviment social, que porta més de sis anys lluitant per les nostres pensions i per les pensions futures, disposarà al matí d'unes taules d'anàlisis i debat, en les quals tractarem d'analitzar el recorregut passat, alhora que estudiarem la millor forma per a créixer, i enfrontar-nos al futur incert que se cern sobre el nostre Sistema Públic de Pensions, i els sistemes públics de tota Europa que el passat dia 4 d'abril va aprovar amb una nul·la informació a la ciutadania el Reglament de PePP.

Ja en la jornada de tarda, i a partir de les 16’30 hores tindrem una jornada més distesa, amb música he importants intervencions de grans economistes com Mirin Etxezarreta, Ramón Franquesa i l'Eurodiputada Lídia Senrra, així com l'actual portaveu de la Marea Pensionista i de la Coordinadora Estatal per la Defensa del Sistema Públic de Pensions Domiciano Sandoval