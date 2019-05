Municipals 2019

398 vots consoliden el projecte cupaire a Riudoms

Aquest diumenge 26 de maig el projecte de la CUP Riudoms ha rebut el vot de 398 riudomenques. Un suport popular que consolida el projecte cupaire a Riudoms i que ens encoratja a continuar treballant per reenfocar les polítiques municipals i millorar la vida dels riudomencs.

Tot i així, consideren que en aquestes eleccions municipals no s’ha valorat suficientment la tasca feta per la CUP durant la legislatura 2015-2019 ja que un nombre important de riudomencs s'ha inclinat per algunes opcions que no han estat especialment productives durant els darrers quatre anys.

Alhora, mannifesten que el resultat de les eleccions municipals s'ha vist afectat per les dinàmiques nacionals i la proximitat amb altres conteses electorals, així com també creiem que els ciutadans han prioritzat les propostes i accions comunicatives realitzades durant el període electoral més enllà del treball al llarg dels darrers quatre anys.

Igualment, ens cal fer autocrítica. Probablement no han sabut fer valdre la feina feta a l'Ajuntament i al Consell Comarcal del Baix Camp, i també per això ha disminuït el suport que vam obtenir en les darreres eleccions municipals de 2015.

No poden obviar tampoc que en aquelles eleccions la CUP era la única opció realista d’oposició al govern de CiU, i per tant el context, tant nacional com municipal, ens era més favorable. Tot i això, la Candidatura d’Unitat Popular continuaren treballant, des dels carrers i des del consistori, per fer de Riudoms un poble on els drets de les persones, la pagesia, el territori, l’urbanisme i la convivència es posin en el centre de les prioritats polítiques.

Per acabar valorem positivament que per segona vegada consecutiva el projecte de CiU – Junts per Riudoms continuï perdent suports i l’oposició guany progressivament més regidors i vots.

En els propers quatre anys treballaren per aconseguir canvis reals a l’Ajuntament de Riudoms i al mateix temps vetllarem perquè tant l'equip de govern com la resta de grups de l'oposició compleixin amb els compromisos adquirits amb els ciutadans.

Finalment, ha donar l'enhorabona a la resta de forces polítiques pels resultats obtinguts, així com felicitar a Junts per Riudoms com a guanyadors de les eleccions municipals.