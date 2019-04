28-A

L'independentisme guanya per primer cop unes eleccions espanyoles al Principat

La victòria d'ERC amb 1017685 vots, el resultat de JxCat amb 496.820 vots i la irrupció del Front Republicà amb 112.760 vots fan que l'independentisme aconsegueixi un resultat històric. L’independentisme obté més d’un milió i mig de vots en unes eleccions marcades per la repressió. Són quatre-cents mil vots més que no a les darreres eleccions espanyoles, tant les 2016 com les del 2015: aleshores ERC va obtenir 9 diputats i Convergència, 8.