Municipals 2019

Capgirem Vic aprova una llista renovada amb vuit persones noves als primers llocs respecte fa quatre anys

Aquest dissabte, 9 de març, l’Assemblea Oberta de Capgirem Vic ha ratificat per unanimitat el nom de totes les persones que conformaran els 10 primers llocs de la llista electoral per a les eleccions municipals del 26 de maig. La llista la torna a encapçalar Joan Coma Roura, que torna a fer tàndem amb Sara Blázquez. Més enllà d’aquestes dues persones, que actualment ja són regidores de Capgirem Vic, la resta de la llista és pràcticament renovada, amb set persones que ni eren entre els deu primers llocs a les eleccions de 2015 i una que hi era però ocupava el lloc número 10.

La llista resultant dels 10 primers llocs posa en valor l’enorme volum de feina feta durant els últims quatre anys de legislatura, però també implica una renovació de les persones que encapçalen els primers llocs. Es tracta d’una candidatura amb experiència institucional, però també amb una forta presència de gent provinent de diverses lluites i moviments socials, ecologistes, feministes, antifeixistes o per la defensa dels drets laborals.

La llista també s’ha elaborant tenint en compte el codi ètic de Capgirem Vic, que obliga que la meitat dels regidors no repeteixin a la següent legislatura, o que en qualsevol cas cap d’ells pugui repetir més de dues legislatures. També s’ha tingut en compte la diversitat de perfils i la presència femenina, de tal manera que entre els cinc primers llocs de la llista hi hagi com a màxim dos homes.

Capgirem Vic ha utilitzat un mecanisme de confecció de llistes basat en la col·lectivitat que defuig de la lògica de les lògiques utilitzades per la resta de partits i que busca incentivar la corresponsabilització i l’assemblearisme. Un mecanisme centrat en la presa de decisions col·lectiva des de l’inici, que defuig la possibilitat de postular-se a través d’un sistema de primàries i que permet que totes les persones participants parteixin d’una posició d’igualtat i sent susceptibles d’ocupar una posició en la llista electoral en base a la decisió i suport de la pròpia assemblea, sempre i quan s’accepti la responsabilitat a posteriori.

El resultat d’aquestes 10 primeres persones que encapçalen la llista de Capgirem Vic és fruit de la primera fase del mecanisme de confecció de la llista electoral, que adjuntem en aquest mateix document, i en el que hi ha hagut una participació del 60% del cens. Durant les pròximes setmanes, culminarà la segona fase, en el que s’anunciaran els noms de les persones que ocuparan la resta de llocs de la llista electoral.

Amb una gran varietat de perfils acadèmics i professionals, la llista electoral de Capgirem Vic, s’ha concebut amb vocació de govern amb la voluntat de representar l’alternativa que posa els interessos de la majoria de la població al centre de les polítiques. Després de 40 anys de governs conservadors a la ciutat, cal obrir les portes i finestres de l’Ajuntament de Vic perquè hi entri aire fresc, i la llista de Capgirem Vic és l’única garantia que no es buscaran acords i mercadejos amb la dreta i per tant garanteix que aquesta no governarà els pròxims quatre anys al consistori.

LLISTA ELECTORAL