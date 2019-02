Si toquen La Tecla, el barri desperta!

La primavera del 2016, vam acabar fartes de la manca de voluntat de l'administració local a cedir-nos un sostre pels caus, esplais, assemblees i associacions del barri. Després de més de dos anys de negociacions amb l'Ajuntament sota la campanya "No ten i m lloc", i després de sentir-nos com si parléssim contra un mur, vam prendre la ferma decisió d'okupar i dotar de vida a un espai que des del 1997 ningú utilitzava: el Casal Popular la Tecla.

Aquesta fosca seu bancària es va convertí r en un casal ple de vida, i la gent del barri de totes les edats. però especialment el jovent, vam omplir-lo d'il·lusions i propostes. L'autoorganització i l'autogestió aviat van esdevenir els eixos principals d'aquest espai alliberat, que de mica en mica va anar aplegant més i més vernes. interessades en el projecte i en la necessitat d'un lloc on guardar el material de totes les entitats, a més d'un punt de trobada per a reunions, actes, xerrades, cafetes, esdeveniments culturals o socials. Des de la Tecla hem dinamitzat un munt d'activitats públiques que han fet vibrar Cassoles: des de les tres edicions de la Festa Major Alternativa, fins a jornades antifeixistes, feministes, independentistes, entre molts altres.

En la nostra ja llarga història donant vida al barri des del casal, mai no hem tingut problemes amb el vernat i sempre ens hem mostrat disposades a dialogar per revertir qualsevol greuge que els poguéssim ocasionar en les nostres festes públiques. De fet, hem rebut un gran suport per part de moltes vernes per estar dinamitzant un espai que, si no fos per nosaltres, seguiria sent un espai mort, útil només per especular i beneficiar als bancs i fons voltors que gaudeixen d'aquesta propietat privada.

Aquest mati, la comitiva judicial del banc Santander, acompanyada de ProSegur i els Mossos d'Esquadra, sense cap avis previ en els quasi tres anys que portem fent créixer l'espai, han forçat la porta i han canviat el pany quan ningú hi era. Ràpidament, en assabentar-nos de la noticia, hem vingut tantes com hem pogut, no només del barri, sinó d'arreu de la ciutat. Perquè coneixent o no l'espai, tenint-hi més o menys afinitat personal, avui la solidaritat ha esdevingut la nostra arma més potent.

Aquesta tarda, hem decidit tomar a sortir al carrer per deixar clar que no ens pensem quedar sense La Tecla. Volem reivindicar que més enllà de ser un espai okupat, aquest casal popular és i ha de seguir essent un projecte social que promou l'autoorganització i enforteix el teixit associatiu al nostre barri. La Tecla és un espai que, des de la seva diversitat, planta cara a la privatització i a l'especulació del capitalisme salvatge imperant que tant bé representa el Banc Santander.

Aquest banc potser si que compta amb la legalitat de part seva, però nosaltres comptem amb la plena legitimitat per seguir-hi, i com a tal, mai no renunciarem de cap manera a lluitar perquè La Tecla segueixi sent l'espai de referència al barri. Davant el desallotjament, no ens pensem quedar de braços creuats. Al contrari, ens organitzarem i coordinarem més que mai per assegurar-nos que en aquest barri el jovent també hi tenim lloc. Que tothom tingui clar que si toquen la tecla, el barri desperta!