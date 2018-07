La CUP-Crida per Girona denuncia que el govern lloga pisos turístics per atendre emergències d’habitatge

Acte de la CUP-Crida per Girona del passat mes de juny per denunciar la problemàtica dels pisos turístics a l’entorn del Barri Vell

La CUP-Crida per Girona ha denunciat un cop més les mancances de les polítiques municipals d’habitatge i la insuficiència dels recursos que hi destina actualment el govern gironí per a fer front a l’emergència que viu la ciutat en aquest camp. Els cupaires consideren que el Pacte Local per l’Habitatge anunciat fa mesos per l’equip de govern de moment ha resultat un gest de cara a la galeria, i han denunciat que no s’estiguin aplicant mesures de xoc afrontar la problemàtica.

Així, la CUP-Crida per Girona ha revelat que el govern està llogant pisos turístics per atendre emergències d’habitatge, davant la manca d’un parc públic d’habitatge amb capacitat per donar resposta a aquest tipus de situacions, que segons els cupaires aniran a més properament. La formació ha deplorat aquesta pràctica, i ha demanat al govern dades respecte als diners públics que s’han gastat en els darrers mesos per aquest tipus de casos, i quina planificació té de cara al futur.

Els cupaires han denunciat, en aquest sentit, que problemàtiques com l’augment del preu dels lloguers, la rebrotada dels desnonaments vinculats als lloguers o la massificació dels pisos turístics demanen l’aprovació urgent d’un pla municipal dotat dels recursos necessaris per afrontar la situació. També han criticat una vegada més que des de la seva arribada al govern, l’any 2011, el govern no hagi estat capaç d’impulsar una figura com el Pla Local d’Habitatge, que la ciutat té pendent d’aprovar des de l’últim govern tripartit.