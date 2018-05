#9dElPalau

El govern espanyol se suma a la campanya de criminalització dels docents de l'Institut El Palau

La publicació al diari El Mundo d’un reportatge titulat “Los 9 maestros catalanes de la infamia”, amb fotografies d'alguns docents i el fet que Albert Rivera fes una piulada on acusava el govern espanyol de “covardia” per no obrir un expedient als docents ha incrementat encara més la solidaritat vers al professors investigats per un delicte d'odi molt més enlà de la comunitat educativa. Prova d'això ha estat concentració d'aquest dimarts al migdia on més d'un miler de persones s'han aplegat a les portes de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.

Cal remarcar que els sindicats i personalitats de món acadèmic també s'han mobilitzar per expressar el su suport i han demanat que es fes públic l'informe de la inspecció a l’IES El Palau. Aquest dimarts ho ha exitgit també la consellera Clara Ponsatí al Departament d’Ensenyament.

De moment, el que ha trencat el silenci en defensa del seus companys sobre el que va passar aquell 2 d'octubre a l'institut ha estat el professor Josep Lluís Alcázar i membre de la CGT. Dilluns passat en una entrevista a RAC 1 va dir al periodista Jordi Basté que era "mentida que s’assenyalés cap alumne” i va remarcar que “Poso la mà al foc pels nou mestres".

Sumar-se a la criminalització

No hi havia prou amb la judilització i la campanya mediàtica, ja que ara s'ha sumat el govern espanyol. Aquest dimarts a la tarda, saltava la notícia que el secretari d'Estat espanyol de Seguretat, José Antonio Nieto, i el secretari d'Estat espanyol d'Educació, Marcial Marín, es reuniran amb els pares guàrdies civils dels alumnes de l'Institut El Palau de Sant Andreu de la Barca. Els dos alts càrrecs es desplaçaran a la delegació del govern español a Catalunya el 8 de maig per trobar-se amb els pares dels nens que asseguren que se'ls va assenyalar a classe l'endemà del referèndum de l'1 d'octubre pel fet de ser fills d'agents de la Guàrdia Civil. També els hi volen traslladar el suport del govern espanyol.

Investigars per odi

Els nou docents de l'Institut El Palau es troben ara mateix en un procés judicial instruït pel Jutjat d'Instrucció número 3 de Martorell. Se'ls acusa d'un delicte d'odi per haver "assenyalat", suposadament, els fills d'agents de la Guàrdia Civil de població davant dels seus companys.

La denúncia acusa els professors de "lesionar la dignitat de les persones per motius de discriminació per nacionalitat" i cinc d'ells també per un "delicte d'injúries greus contra els Cossos i Forces de Seguretat".