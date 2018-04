Tothom a la mani del 15A #LlibertatPresosPolítics

El president Carles Puigdemont ha estat alliberat per la Justícia Alemanya, la qual cosa ha confirmat el que tots sabíem, que el procés d'autodeterminació per la independència i la República catalana és essencialment democràtic, de masses, cerca de manera constant el diàleg amb l'Estat espanyol i refusa qualsevol tipus de violència.

Toni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig, Meritxell Serret, Marta Rovira i Ana Gabriel es troben en llibertat perquè Europa entén la seva actuació com l'exercici dels seus drets i obligacions democràtics en compliment del mandat de les urnes. Romanen en presó, com a ostatges d'un estat antidemocràtic: Oriol Junqueras, Jordi Turull, Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, Raül Romeva, Jordi Cuixart, Jordi Sànchez i Carme Forcadell. Desenes d'altres parlamentaris, alcaldes i ciutadans es troben processats, encausats o perseguits.

L'Estat espanyol, en fallida econòmica i en bancarrota democràtica i moral, incapaç de dialogar i en crisi estructural pretén, a través d'una política demofòbica de persecució contra el poble català, ocultar el seu desori i l'estat de corrupció que l'ofega.

És per això que reacciona amb virulència i menyspreu davant la sentència dictada pel Tribunal Superior de Slesvig-Holstein, a l'igual que ho fa davant l'informe del relator especial de les Nacions Unides sobre llibertat d'opinió i expressió, o del Comitè de Drets Humans de l'ONU, que crida a Espanya a respectar els drets polítics de Jordi Sànchez.

Hem de lluitar per la democràcia, per les llibertats polítiques i pels drets socials. Però res no serà possible si la gent treballadora no ens mobilitzem i no reivindiquem el nostres drets socials i nacionals.

En aquest sentit, valorem molt positivament l'impuls, per part de CCOO i UGT de Catalunya juntament amb l'Assemblea Nacional i Òmnium Cultural i altres moltes entitats, de i'ESPAi DEMOCRÀCIA l CONVIVENCIA, que planteja donar una "resposta unitària en defensa de les institucions catalanes, els drets fonamentals, el dret que té el poble català a decidir el seu futur polític i la democràcia". A més, denuncia "la vulneració dels drets fonamentals i les llibertats democràtiques" i insta que "els problemes polítics han de tenir una resposta política i no repressiva". També crida "a respondre d'una manera pacífica i ferma en defensa de les institucions, del respecte a la diversitat del país i dels drets fonamentals, a favor del diàleg" i es compromet "a respondre de manera coordinada davant de qualsevol acció que conculqui els drets fonamentals, sense descartar cap forma pacífica de mobilització i resposta de país".

És per això que, des de Sindicalistes de CCOO per la Independència i la República Catalana fem una crida a les persones afiliades a CCOO de Catalunya, als treballadors i les treballadores, i a la societat catalana en general a participar massivament en la manifestació del proper DIUMENGE 15 D'ABRIL, A LAS 11.30 h, A LA PLAÇA D'ESPANYA, DE BARCELONA, PER RECLAMAR LA LLIBERTAT DELS PRESOS POLITICS!

Sindicalistes de CCOO per la Independència i la República Catalana

