Per a la república

Tot a punt per a la manifestació per la llibertat dels presos polítics i el lliure retorn dels exiliats

Més de 500 autocars arribaran diumenge a Barcelona d'arreu del territori. La marxa arrencarà a les 12.30 h de la plaça Espanya de Barcelona i avançarà per l’avinguda Paral·lel fins als jardins de les Tres Xemeneies,

L’Espai Democràcia i Convivència convoca el proper diumenge 15 d’abril una gran manifestació coincidint amb els 6 mesos d’empresonament del president d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i el fins fa poc president de l’Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez. Sota el lema ‘Pels drets i les llibertats, per la democràcia i la cohesió, us volem a casa!’, la marxa arrencarà a les 12.30 h de la plaça Espanya de Barcelona i avançarà per l’avinguda Paral·lel fins als jardins de les Tres Xemeneies, on hi haurà l’acte final. De moment, ja hi ha 527 autocars confirmats que arribaran d’arreu del territori.



Les entitats que conformen l’Espai Democràcia i Convivència, preocupades per la vulneració dels drets fonamentals i les llibertats democràtiques, fan una crida a la ciutadania a participar de la manifestació davant la necessitat de donar una resposta unitària en defensa de les institucions catalanes, els drets fonamentals, la cohesió social, el dret que té el poble català a decidir el seu futur polític i la democràcia.



El grup impulsor de l’Espai Democràcia i Convivència el formen les següents entitats i organitzacions: Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya (AADPC), Assemblea Nacional Catalana (ANC), Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC), CCOO de Catalunya, Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC), Federació d’Associacions de Pares i Mares de Catalunya (FAPAC), Lafede.cat-Organitzacions per a la justícia global, Òmnium Cultural, Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), Unió de Pagesos i UGT de Catalunya.