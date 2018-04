Llibertats

Manifestació a València en solidaritat amb Catalunya

Coincidint amb la manifestació que es farà dimenge 15 d'abril a Barcelona com a rebuig de la reacció repressiva del Govern d'Espanya i per l'excarceració dels presos polítics i el lliure retorn dels exiliats

Amb motiu de la convocatòria a Barcelona d'una magna manifestació el dia 15 d'abril, a les 11 hores, feta amb la voluntat activa de rebutjar la repressió carcerària exercida pel govern espanyol contra els representants democràtics del poble de Catalunya, els valencians i valencianes no podem més que solidaritzar-nos-hi, ja que la lluita dels catalans per la democràcia i les llibertats socials i polítiques és, també, la nostra mateixa lluita.

Des del País Valencià hi ha comvocada una concentració a la plaça de l'Ajuntament de València el mateix dia i a la mateixa hora, el 15 d'abril a les 11 del matí, que es realitzarà la manifestació a Barcelona: per la democràcia i les llibertats, en solidaritat amb el poble de Catalunya, com a rebuig de la reacció repressiva del Govern d'Espanya i per l'excarceració de les preses i els presos polítics.