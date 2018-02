lluita sindical

Acte de la Intersindical (CSC) a Igualada

El proper dijous 15 de febrer a les 19h. la Intersindical-CSC realitzarà una xerrada, al Casal Popular d'Igualada el Foment, per tal d'explicar les lluites que duen a terme a la comarca i al país.

Unes lluites locals pels contractes, pels dies de festa, per les vacances, pels convenis ,.... un dia a dia que no deixa de ser un granet de sorra per unes lluites globals per l'emancipació de la nostra classe i la nostra nació.

El sindicat entén que les dues lluites són complementàries; no hi ha lluita global sense lluita local i això és el què us volem transmetre el proper dijous.

A l'acte s'aprofundirà en el creixement de la Intersindical-CSC, el conflicte actual a Smoking, la situació de les diferents conselleries de la Generalitat davant el 155 (s'ha anat assessorant i fent assemblees junt amb la sectorial de l'ANC) o la demanda de Foment del Treball contra el sindicat per la vaga general del 8 de novembre.