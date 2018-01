Per la República

L'ANC manté les mobilitzacions previstes per exigir que la sessió d'investidura

Sobre la investidura, Carles Riera de la CUP s'ha pronunciat en una piulada: Per lleialtat al resultat del 21D cal q el Ple sigui convocat per avui.Cap concessió a l'http://Estat.La democràcia no s'ajorna #República #Dempeus" i Francesc Dalmases de Junts per Catalunya li ha contestat "Absolutent d'acord i compromesos"