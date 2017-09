1-O

Les Assemblees Exteriors de l'ANC es mobilitzen per la Diada del Sí

Com cada any, la celebració de la Diada a l'exterior és una combinació d'actes reivindicatius, polítics i festius. El passat dissabte, 2 de setembre, els catalans d'Euskal Herria van arrencar els actes a l'exterior amb una taula rodona a Bilbao que va poder comptar amb la presència de Jordi Sànchez, Jordi Turull, Joan Tardà, Zelai Nikolas, Joseba Egibar i Maddalen Iriarte. Va ser un acte, amb la moderació de la periodista Estitxu Garai Artetxe, on els ponents van debatre sobre les situacions polítiques a Catalunya i Euskal Herria. L'acte va omplir el Kafe Antzokia de Bilbao fins a vessar i va tenir un ressò mediàtic significant. Podeu llegir la crònica de l'ANC aquí.

Poc després d’acabar-se l’acte, els companys dels Països Baixos es van reunir a la platja de Den Haag, la ciutat que té la seu del govern neerlandès. Hi van fer un recreació festiva del símbol “+” que es preveu fer a Barcelona aquest proper dilluns, seguit per un pica-pica.



Davant la Torre Eiffel

Un mateixa coreografia van emprendre els habitants catalans de la Ciutat de la Llum. Al Champs de Mars de París, amb vista a la Torre Eiffel, es van reunir per recrear igualment la coreografia del la Diada i per un pic-nic , on van discutir sobre la situació política del seu país originari.

Un altre acte polític potent es va fer a Londres el dimarts passat, 5 de setembre. L'ANC d'Anglaterra va organitzar al Parlament Britànic un debat entre acadèmics, polítics i periodistes sobre el referèndum d'autodeterminació a Catalunya. Hi van participar polítics tant de partits unionistes com escocesos i de Gal·les. També hi van assistir el corresponsal de la BBC a Espanya, Guy Hedgecoe, el professor, historiador i hispanista de la London School of Economics Paul Preston i el Conseller Delegat del Diari ARA, Salvador Garcia.

A l'altre costat de l'oceà atlàntic, a la capital de Mèxic, l'ANC hi celebra també actes conjuntament amb l'Orfeu català de Mèxic. Ahir divendres ja es va fer un acte reivindicatiu a l’emblemàtic Monument 'Ángel de la Independència'. El diumenge faran una concentració on formaran un 'més' amb samarretes del SÍ, seguit d’una trobada política catalana amb un àpat ofert a l'Orfeó català.



A la capital d'Europa

Avui mateix es farà un acte festiu i reivindicatiu a Brussel·les, concretament al cèntric Parc du Cinquantenaire, tocant als edificis de la Comissió europea, per recrear el 'més' de la Diada, que serà seguit per televisions belgues. Convidaran els seus contactes locals per explicar-los l’actualitat catalana amb un pica-pica i cava. Qui també organitza actes per celebrar la Diada són els residents catalans a Luxemburg. Demà ho faran a la Jornada de Portes Obertes al Centre Català de Luxemburg a partir del migdia. Allàm hi faran activitats culturals i gastronòmiques i projectaran, ja al vespre, la pel·lícula Incerta Glòria.

A Euskal Herria, els de l'ANC tornen a mobilitzar-se per la Diada: la Coordinadora basca a favor del referèndum català mobilitza el suport basc amb manifestacions avui al migdia a Bilbao, San Sebastià i Vitòria-Gasteiz.

A Escòcia, l'ANC també organitza la seva Diada avui mateix. Amb els Castellers d'Edingburgh han muntat tot un programa per aquesta tarda, de les 12 a les 7h. Començaran amb un dinar popular i 'workshops' sobre Catalunya amb un espai per discutir sobre la situació política catalana. També hi desplegaran una pancarta reivindicant el dret a decidir.

Els Estats Units volen votar



Els catalans emigrats als Estats Units d'Amèrica es trobaran avui a Raleigh, capital del North Carolinaper, per fer actes, sempre festius i reivindicatius. L’endemà, es mobilitzaran altres ciutats on hi hagi diàspora catalana: Nova York, Chicago, Washington D.C., Dallas, Houston, Seattle, Minneapolis, Portland, San Francisco i Boston.

El 10 de setembre continuem a Santiago de Xile, on l'ANC organitzarà la Diada amb l'actuació dels Castellers de Lo Prado i altres 'sorpreses'.

Tornant a Europa, el mateix dia 10 de setembre els catalans residents a la capital d'Irlanda, Dublin, commemoraran la Diada davant de l'històric General Post Office, on va començar la rebel·lió contra l'ocupació britànica el 1916.

Per finalitzar, el dia de la Diada mateix, els companys de l’ANC Dinamarcaorganitzaran un seguiment en directe de la Diada en un centre cultural de Copenhaguen, on han convidat la comunitat catalana que s'hi ha quedat per la Diada i els seus amics i contactes locals per explicar-los el què està passant a Catalunya.