La CUP-PA anuncia que no assistirà a declarar davant la fiscalia

La CUP ha manifestat que no compareixerà davant les citacions del fiscal general de l'Estat i ha emplaçat a la resta de forces polítiques a fer el mateix a l'empara de la Llei 19/2017 del Referèndum d'Autodeterminació i de legitimitat democràtica majoritària de les catalanes i catalans que volen exercir el seu dret a vot el dia 1 d'Octubre.

La formació ha denunciat que la Fiscalia General de l'Estat, limitada pel seu estatut, no pot ordenar la detenció d'aquelles alcaldesses i alcaldes que no compareguin davant la citació. Ordenant aquestes detencions sobrepassaria el seu límit compentencial vulnerant els drets fonamentals, entre ells el de la llibertat. Així com també, l'actuació demofòbica i d'atac als drets fonamentals de l'estat espanyol ordenant unes detencions amb l'únic objectiu d'atemorir la població i als càrrecs electes.

Demana una resposta conjunta, tal i com s'ha fet sempre, davant l'estratègia repressora de l'Estat per tal de fer valdre el què entenem que és un mandat popular majoritari emparat en el dret inalienable dels pobles a la seva autodeterminació.