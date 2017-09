L'Ajuntament de Celrà interposa un contenciós administratiu per evitar el tancament del punt de votació

El consistori afegeix que "no s'incauti material"

L'Ajuntament de Celrà ha interposat recurs contencios administratiu especial d eprotecció jurisdiccional dels drets fonamentals de la persona a la Secció Contenciós del servei de registre de Girona per sol·licitar al jutjat que quedi sense efecte l'acta de requierimet, així com la incautació de material per l'exercici de les llibertats públiques, per poder disposar del local o espai referenciat aquest cap de setmana i evitar la lesió dels drets fonamentals.

També es demana que quedi sense efecte la instrucció 5/2017 i la resta de ciurculars de la Fiscalia Superior dde Catalunya, per permetre el lliure exrcici dels drets fonamentals aquests dies i que no efectuim cap tipus d'intervenció en el centre de votació ni entrada al mateix.